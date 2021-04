Myanmari suursaadikut Londonis ei lastud enam saatkonda sisse ja ta ööbis autos

Kyaw Zwar Minn ütles, et sõjaväeatašee käskis personalil eile õhtul hoonest lahkuda ja suursaadikule öeldi, et ta ei ole enam riigi esindaja, vahendab BBC News.

Myanmaris toimus 1. veebruaril sõjaväeline riigipööre, millele on järgnenud meeleavaldused ja verine vägivald, milles on hukkunud üle 500 inimese.

Märtsis ütles Kyaw Zwar Minn BBC-le, et Aung San Suu Kyi tuleb vabastada ning rääkis, et Myanmar on lõhestatud ja võib olla kodusõja ohus. Suursaadik kinnitas, et tema sõnad ei ole riigireetmine, ja lisas, et on neutraalsel positsioonil.