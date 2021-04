Kaja Kallas: valitsus tuleb koroonapuhangu ohjamiseks välja valgusfoori kavaga

"Kõik me oleme väsinud piirangutest, ka mina, sest ühiskond käib pidevalt kinni ja lahti," vahendab ERR Kallase intervjuud. "Valge raamatu mõte on jõuda sinna, et iga inimene ja organisatsioon teab, mis sammud tuleb teha, et ohutase ei jõuaks järgmisele tasemele."

Kallas lisas, et nn valgusfoori kava on ohutasemed ehk et inimesed ei peaks iga päev ise näpuga järge ajama, kui suur on nakatumine või muud näitajad.

"Inimeste ja organisatsioonide jaoks on oluline, et kui ohutase on näiteks kollane, siis annab tabel neile selge juhise, et teeme sel juhul seda või teist, et viiruse tase ei liiguks oranžiks. Või et kui inimene vaatab, et kaubanduskeskuse peal on märk, et ohutase on juba oranž ehk läinud hullemaks, siis ta teab, et ta ei tohi teha väljapool oma pere kohtumisi teha."

Valge raamatu mõte on Kallase sõnul ka see, et kaasata kogu ühiskonda ehk et otsustamine ei pea käima ainult valitsuse käskude ja keeldudega.

"See on nagu laste kasvatamisega. Ma võin öelda, et mina olen sinu ema ja et sa pead nii tegema, aga laps viskab end selle peale põrandale vibuks ja ei tee seda. Aga kui sa ütled talle, et tahad temaga arutada, siis tuleb ta kaasa."

Täna kell 10 algab riigikogu kaugosalusega istung, kus peaminister teeb poliitilise avalduse koroonaviiruse mõjude leevendamise kavast.