Advokaadi sõnul kaob Navalnõil tundlikkus ka kätest ja tal avastati kaks songa

„Ta tunneb jätkuvalt valu seljas ja jalas. Pluss kõigele lisaks kaob tal tundlikkus, lisaks jalgadele on nüüd kaasatud ka käed. Mis puudutab tema tervislikku seisundit ja palavikku, siis üleeile oli palavik 39, eile 38, täna kuskil 37-37,2, aga see kõigub. Sealjuures ta köhib. Loomulikult on ta kurnatud, sest jätkab näljastreiki, joob ainult vett. Sealjuures peab ta vastu ja püüab kuidagi kiita meid,” rääkis Mihhailova telekanalile Dožd.

Mihhailova sõnul öeldi Navalnõile koloonias, milline on tema diagnoos. Koloonia velsker väitis, et Navalnõi peab võtma diklofenakki ja nikotiinhapet, mida Mihhailova sõnul meditsiinis juba 30 aastat ei kasutata. Nendest ravimitest on Navalnõi keeldunud.

„Me saatsime advokaadi järelepäringu neuroloogile, selgitasime talle seda diagnoosi, mis Alekseile öeldi, et tal on kaks songa ja protrusioon ja praegu äge periood. Seda näitas MRT. Alekseile MRT-d ennast ei antud, meditsiinilist otsust samuti ei näidatud, aga sõnaliselt lasti tal üles märkida diagnoos, mis tal on. Üht songadest on küllaltki raske ravida ja seda ei ole selles otsuses, mis talle öeldi, piisavalt kirjeldatud. Meie neuroloog andis meile otsuse, et see ravi, mis talle koloonias välja kirjutati, ei ole efektiivne ja võib viia seisundi halvenemiseni. Samuti osutas ta sellele, milliseid ravimeid tuleb võtta, millisel jälgimisel peaks olema,” lisas advokaat.

Mihhailova lisas, et koloonia seda neuroloogi otsust ei järgi ja jätkab diklofenakiga ravimise efektiivsusele rõhumist.

„Nagu mina aru saan, kardavad nad, et siia tuleb kõrgema kategooria arst, kes mõistab selliste haiguste ravi, ja ilmselt kardavad nad, et nende kahjulik ravi viib tema tervisliku seisundi halvenemiseni ja sellest saadakse teada,” ütles Mihhailova.