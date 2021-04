Savisaar: Keskerakond on valmis alustama ühiskonna järkjärgulist avamist

"Kui COVID-19 olukord liigub stabiilselt paranemise suunas, teeme ettepaneku avada koolid, kaubanduskeskused, söögikohad, meelelahutusasutused, kirikud, spordisaalid ja ujulad tingimusel, et ruumide täituvus on kuni 50% ning järgitakse kõiki ettevaatusabinõusid. Samuti võiksid olla lubatud välitingimustes treeningud kuni kümneliikmelistes gruppides," lausus Savisaar. "Eesti on vaktsineerimise tempo poolest Euroopa Liidu kolmas riik ja lähiajal lisandub märkimisväärne kogus vaktsiinidoose. Viimase seitsme päeva nakatumisnäitaja näitab langustrendi ja vaktsineeritud inimeste järjepidev suurenemine annab alust teha kuu lõpus piirangute leevendamisel esimene samm."

Savisaare sõnul tuleb piirangute leevendamisel näidata üles paindlikku suhtumist. "Piirangute leevendamisest on vaja rääkida juba praegu, et mõistlik suveplaan koos siht- ja sidusrühmadega paika saada. Kindlasti tuleb arvesse võtta valitsust nõustava teadusnõukoja seisukohti ja kuulata sektorite katusorganisatsioonide soovitusi. Keskerakond peab õigeks, et piirangud peavad olema loogilised, arusaadavad ja ühesed," rääkis ta.

"Nädala alguses avaldatud kevadise majandusprognoosi andmetel oli Eesti majanduslangus 2020. aastal kardetust väiksem - 2,9 protsenti," märkis Savisaar. "Kahanemine oli kaks korda tagasihoidlikum kui Euroopa Liidus keskmiselt. See oli eelmise valitsuse paindlike otsuste tulem ja annab meile nüüd majandust taaskäivitades hea stardipositsiooni."

Savisaar kinnitas ühtlasi, et Keskerakond on avatud igakülgsele koostööle, et leida üheskoos mõistlikud lahendused. "Eesmärk on tähistada üheskoos piiranguteta jaanipäeva ja nautida Eestimaa suve," lisas ta.