WHO: AstraZeneca vaktsiini seos eripäraste trombidega on võimalik, ent seda ei saa veel kinnitada

WHO sõltumatud eksperdid teatasid pärast viimaste globaalsete andmete ülevaatamist, et vaktsineerimise ja võimalike riskitegurite võimaliku seose täielikuks mõistmiseks on vaja spetsiaalseid uuringuid, vahendab Reuters.

"On oluline märkida, et kuigi hinnatavad sündmused on murettekitavad, on need ka äärmiselt haruldased - see tähendab et pea 200 miljoni inimese seas, kes on kogu maailmas AstraZeneca COVID-19 vaktsiini saanud, on teatatud vaid vähestest juhtudest," märkis komitee.