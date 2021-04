USA: Venemaa peab agressiivsete tegude eest vastutama, ent soovime diplomaatiliste suhete säilimist

38-aastasel Price’il paluti kommenteerida Venemaa asevälisministri Sergei Rjabkovi varasemat sõnavõttu, et Venemaa suursaadiku Washingtoni naasmise aeg sõltub Ameerika Ühendriikide tahtest näidata üles vähemalt mingitki soovi suhete normaliseerimiseks. Talt küsiti, kas Washington on valmis selliseid samme astuma või vähemalt kaaluma sellist võimalust.

"Oleme juba öelnud, et jah, meil on Vene Föderatsiooniga sügavad lahkarvamused, paljud neist olen juba korduvalt üles loetlenud /.../ ja praegu ma seda ei tee," ütles Price. Washington soovib tema sõnul siiski "suhteid Moskvaga, mis oleks ühtaegu stabiilsed ja prognoositavad". "Jah, usume, et diplomaatia on oluline vahend nii stabiilsete kui ka prognoositavate suhete loomiseks, ehkki peame Moskvat jätkuvalt vastutavaks varem mainitud agressiivsete tegude eest," ütles USA välispoliitika ametnik.