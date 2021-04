SUUR LUGU | Sügisest avatava individuaalse lähenemisega Tabasalu kogukonnakooli juht: meie eesmärk ei ole eliitkoolidega võistelda, vaid noori eluks ette valmistada

Ameerika sotsioloog Brené Brown on öelnud, et võtab arvesse nende inimeste kriitikat, kes on ka ise nõus areenile astuma ja läbikukkumisega riskima. Tänapäeval julgustataksegi inimesi rohkem riskima, proovima, läbikukkuma – see kõik on suurema arengu hüvanguks. Ent haavatav olemine on lihtsam teoorias kui praktikas. Sageli inimesed siiski pelgavad probleeme ja kardavad läbikukkumist. Õnneks hakkaja koolijuht sellesse leeri ei kuulu. “Ma olen üleüldiselt positiivse suhtumisega. Kui on mingeid väga suuri probleeme, kas töö- või eraelus, siis ma jään alati hästi rahulikuks ja korrutan endale, et kõik läheb hästi. Ka täna olen olukorras, kus mul on võimalik õppida,” räägib Haaristo. Tema pealehakkajalik mentaliteet ning janu uute teadmiste järele laieneb ka tulevasse kooliellu.

"Oleme hetkel õppejuhiga kahekesi ja kogu meie aur ongi sinna läinud, kuigi peaksime õpetajate värbamisega tegelema. Seetõttu ei saanud me seda reklaamida nii suurelt nagu oleksime soovinud. Samas need on olnud väga head õppekohad. Kui kunagi peaks veel kooli loomist alustama, siis teaks juba, mida paremini teha,” naerab positiivsusest pakatav koolijuht. “Need mured on väga ägedad olnud. Ma olen nii palju õppinud asjade kohta, millega ma pole enne kokku puutunud. Näiteks õigusalaselt. Isegi kui mured on väga suured, siis on kogu aeg väga põnev."

“Hetkel on distantsilt juhtimine isegi hea, sest füüsilises koolikeskkonnas tuleb kogu aeg jooksvate asjadega tegeleda. Kui inimesed on koolist ära läinud, siis saab kõige muuga tegeleda. Praegu on sellevõrra natukene rahulikum. Olen ajaplaneerimise osas paremaks saanud ja paindlik igasuguste ootamatuste osas. See on tulnud kogemusega ja ettearvamatud olukorrad ei tekita enam lisastressi. Kui ma oma päeva planeerin, siis ma juba arvestan ette, et see võib saada pea peale pööratud. Viimased kuu aega olen tegelenud asjadega, mida keegi ette ei osanud näha,” räägib Haaristo, et neil oli koos õppejuhiga plaanis täna hoopis teistele teemadele keskenduda.

Uues koolis teevad õpetajad omavahel koostööd ja mõtlevad läbi, kuidas kattuvaid õpiväljundeid erinevates ainetes omavahel siduda. Humanitaarainetes on seda eriti hea teha. Nii muusikas, (kunsti)ajaloos, ühiskonnaõpetuses kui kirjanduses saab õppida konkreetseid ajastuid ja teemasid paralleelselt. Samas omandatakse väljundid, mida riiklik õppekava nõuab. “Meie värbamegi õpetajad nendel tingimustel ja eeldustel, et nad on valmis seda koostööd tegema, mitte nii, et igaüks nokitseb omaette.”

Suuremaks eesmärgiks ongi pakkuda õpilastele vabadust ja vastutust oma huvide arendamisel. Mõistagi toob iga uue asjaga alustamine endaga kaasa ka hirme. “Individuaalne lähenemine ei võimalda luua üheseid reegleid kõigile ja see võib noortes inimestes segadust tekitada. Siis tulebki hästi palju selgitada, et me suhtume õpilasse kui indiviidi, mitte ühesse kolmesajast õpilasest. Sellega kaasnebki see, et meil ei ole puust ja punaseks ühtemoodi reegleid kõigile.”

“Tabasalu gümnaasiumis on meil gümnasistid. Nad on juba suured inimesed. Oleme mõelnud sellele, mida õpilasel tulevikuks vaja on, mida võibolla praegu mujal piisavalt ei rakendata. Selliseid uusi suundi on lihtsam sisse viia, kui alustatakse täiesti uue kooliga. Juba toimivat süsteemi on oluliselt raskem muutma hakata – see on aeglane protsess."

Pala koolis oli koos kolm erinevat põlvkonda ja neid kõiki oli õpetatud oma ajastu vaimus. “Me heas mõttes vaidlesime need teemad läbi ja leidsime kuldse kesktee. Vahel on ikka nii, et ise hullult tead ja tahad teha mingeid uuendusi, aga kõik ei pruugi sellega kaasa tulla, sest asjad on alati olnud teistmoodi. Nii oligi vahel olukord, kus mina arvasin lähtuvalt oma teadmistest midagi õige olevat ja nemad oma. Siin tuleb mängu see, milline ma ise isiksusena olen. Ma ei lenda kohe mingite hullumeelsete mõtetega peale ja ei sunni teisi kaasa tulema. Muutuste sisseviimiseks on erinevaid variante. Oluline on, et kogu aeg räägitakse ja selgitatakse, miks midagi vaja muuta on ja miks see õpilastele kõige parem on.”

Meie soov on, et kui õpilane Tabasalu gümnaasiumi lõpetab, siis tal on pilt tulevase haridus- või karjääritee osas selgem.

“Meil ei tule suundi, vaid õpilane komplekteerib ise kolme aasta jooksul valikainetest kokku konkreetse suuna või täiesti laialivalguva teema. Peaasi, et ta teeks seda teadlikult. Koolis on mentorid, kellega koos on võimalik poole aasta kaupa suund valida. Me ei tahaks, et õpilane kohe ennast kolmeks aastaks lukku paneb, sest need huvid muutuvad. Kahju, kui kord suuna valinud reaalainete õpilane ei saaks hakata rohkem keeli õppima, kui tal selleks huvi tekib. Meie soov on, et kui õpilane Tabasalu gümnaasiumi lõpetab, siis tal on pilt tulevase haridus- või karjääritee osas selgem.”

Kogukonnakool

“Ma olen tegelikult selline introvert, kellel on vaja rohkem üksi olla, aga mind tõeliselt paelub see tunne, et grupp inimesi tegutseb mingi asja nimel koos,” ütleb Haaristo. Ta möönab, et kogukonnakooli mõiste võib igaühe jaoks erinev olla. Tema jaoks tähendab see, et õpetaja mõju peaks olema suurem kui see, mis klassiruumis toimub.

Suletud uste taga võib lapsevanemale häguseks jääda, mida ja miks koolis tehakse. Kogukonnakooli eesmärk on suurendada avatust, kaasamist ja erinevate osapoolte mõistmist. “Soovin, et lapsevanemad oleksid võimalikult palju kooliellu vestluste, ürituste ja spordisündmuste kaudu kaasatud. Koolimaja ei ole see koht, kuhu kutsutakse, kui mingi pahandus on, vaid seal võib ka niisama mõtteid vahetamas käia. Ja sealt tekib juba usaldus. Nii et, kui järgmine kord tõepoolest on mingi pahandus, siis lapsevanem ei tule kooli ärritunult, vaid tundega, et see on turvaline koht ja me saame siin asju omavahel arutada. Ning see juba ennetabki pingeid ja konflikte,” on koolijuhi visioon.

Minu soov on, et inimesed mõistaksid, kuidas kool ja haridussüsteem töötavad ning mis mured-rõõmud koolielus tegelikult on.