Prokuratuur: Kersti Krachtile ei lisandunud uusi kahtlustusi

Eilses sotsiaalmeediapostituses ütles Kracht, et talle helistati kaitsepolitseist ning sooviti kohtuda. "Nii KAPO uurija siis mulle teataski, et nad on saanud kokku veel ühe kahtlustuse ja nad sooviksid seda mulle tutvustada," lisas ta selgituseks.

Nii nagu sotsiaalmeedias Kracht asja esitles, olukord tegelikult ei olnud. Nimelt kogutakse ja analüüsitakse kriminaalmenetluses tõendeid ja on üpris tavapärane, et vajadusel menetluse kestel ka kahtlustust täpsustatakse. Nii ka sel korral. "Praeguseks menetluses kogutud tõenditele tuginedes täpsustasime Kersti Krachtile esitatud kahtlustust. Täiendavaid paragrahve kahtlustusele ei lisandu. Küll aga täpsustasime ühe juba varasemalt esitatud kahtlustuse asjaolusid," ütles prokuratuuri pressinõunik Kairi Küngas.

Täna tunnistas Kracht Delfile, et telefonikõnest jäi talle vale mulje ning lisas, et ta käis täna kaitsepolitseis kohtumisel. "Nad ühe kahtlustuse osas kirjutasid asju lahti," sõnas ta. "Ma ei taha ja saa sisu lahkamisse minna. Advokaadid ütlesid, et see on mitteoluline täiendus."