VIDEO | Mari-Anne Härma murekohast: puhkusereisidega tuleb oluliselt rohkem nakatumisi kui sügisel ja talvel

Küll ei tähenda see, et piirangutest peaks kergekäeliselt loobuma. "Hetkel ei ole meil teist kaitset oma tervise jaoks," hindab ta ning viitab, et Euroopas laiemalt on näha, et nakatumine on hakanud taas kasvama. Tema hinnangul on võtmekohaks just vaktsineerimine.