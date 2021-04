VIDEO | AstraZeneca asemel teiseks doosiks mõni muu vaktsiin? Lutsar: pole üldse paha idee, aga puudub teaduslik tõestus

Mujalt maailmast kuuleb signaale, et kaalutakse variante, et nooremad inimesed võivad AstraZeneca doosi kombineerida mõne teise vaktsiiniga. "Teoreetiliselt pole paha idee, aga sel pole tõestust," rõhutab Lutsar. Praegu pole veel teada, kas sel oleks reaalne toime. Ta sõnab, et mõtte on välja pakkunud näiteks Kanada ja Saksamaa, ka Eestis on eksperdid sel teemal arutlenud. Hetkeseis on selline, et seda ei rakendata.