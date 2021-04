VIDEO | Tanel Kiik: jätkuvalt on eesmärgiks hakata maikuus laiemat elanikkonda vaktsineerima

Nimelt on jätkuvalt seis selline, et soovitakse alates maikuust alustada laiema elanikkonna vaktsineerimisega. Sihiks see, et teise kvartali jooksul võimalik tagada vähemalt ühe doosiga vaktsineeritus kõigile elanikele, kes seda soovivad.

Teises kvartalis peaks Eestisse jõudma miljon vaktsiinidoosi, 400 000 neist on AstraZeneca omad. Praeguse seisuga ei soovitata alla 60-aastastele esimeseks doosiks just mainitud vaktsiini. Üleüldiselt oli planeeritud, et AstraZenecaga vaktsineeritakse Eestis kokku 665 000 inimest.

Kas praegune situatsioon tähendab, et vaktsineerimisplaan tuleb ulatuslikult ümber teha? "Kriisi vältel tuleb olla valmis, et info muutub. Teadmised ja soovitused muutuvad," ütleb Kiik. Ta selgitab, et sel ja järgmisel nädalal uuendatakse vaktsineerimisplaani.

Intervjuus on juttu sellestki, mida Kiik arvab nn vaktsiini valimisest ja ka ideest, et esimene ja teine doos võiksid oli erinevad vaktsiinid.