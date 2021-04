Väljaanne Projekt: Kadõrovi naistele kuulub kinnisvara 800 miljoni rubla väärtuses

Projekti andmetel on Kadõrovil peale ametliku naise Medni veel vähemalt üks kaasa – Fatima Hazujeva. 2006. aastal saavutas ta 15-aastasena Tšetšeenia ainsal iludusvõistlusel teise koha. Praegu töötab 30-aastane Hazujeva Kadõrovi administratsioonis ning omab luksuslikku kinnisvara Moskvas ja Groznõis, teatab Projekt.

Vene registri andmetel kuulub Hazujevale palee Groznõi eliitrajoonis. Tegemist on suurima hoonega kõige mõjukamate groznõilaste elupaigas. Krundi suurus on 9000 ruutmeetrit ja territooriumil on linna ainus avatud bassein. Kõrvale on ehitatud mošee, mis on nimetatud Hazujeva isa auks. Enne surma oli ta Venemaa tehnilise järelevalve ametkonna Rostehnadzori Kaukaasia valitsuse juhi asetäitja.

Projekt selgitas välja, et alates 19. eluaastast on Hazujeva 130-ruutmeetrise korteri omanik kallis elamukompleksis Moskva Šabolovka tänaval. 2013. aastal sai Hazujeva samas 600-ruutmeetrise mitteelamispinna omanikuks. Lisaks sellele on tal 200-ruutmeetrine korter Moskva kesklinnas Hamovnikis. 20-aastasena ostis Hazujeva 290-ruutmeetrise korteri Moskva lääneosa elamukompleksis looduskaitseala juures, mille vastas asub Kadõrovi ametliku abikaasa maja.

Hazujevale kuuluvad ka parkimiskohad pilvelõhkujas Mosfilmi hoone juures. Samas majas omab korterit Medni Kadõrova.

Kadõrovi naiste nimele kirjutatud kinnisvara koguväärtus on Projekt hinnangul ligi 800 miljonit rubla.

Osa kinnisvara omanik on Medni Kadõrova teise nime all. Tänu sellele on see kinnisvara väljaspool perekondlikku deklaratsiooni. Projekt märgib, et teine pass võib võimaldada Medni Kadõroval vältida ka USA sanktsioone.

Kadõrovi mõlemad naised töötavad tema administratsioonis ja vaevalt oleks neil võimalik ametnikupalga eest sellist kinnisvara osta. Kadõrovi ja tema perekonna elustiil ei vasta aga tihti ametlikele sissetulekutele deklaratsioonides, märgib Projekt. Osa perekonna rahast võib olla variisikute nimel, kellele sageli kuuluvad miljardiärid.