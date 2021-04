Kreml: Vene väed jäävad Ukraina piirile nii kauaks, kui Venemaa juhtkond seda otstarbekaks peab

„Ma kordan veel kord seda, mida olen öelnud juba korduvalt: Venemaa ei ole kedagi ähvardanud ega ähvarda, ei kujuta endast kellelegi ohtu. Venemaa relvajõud on seal Vene Föderatsiooni territooriumil, kus see on tunnistatud vajalikuks ja otstarbekaks,” ütles Peskov, vahendab Interfax.