Isamaa tahab lõpetada korra, kus koduomanikud peavad kõnniteedelt lund kühveldama

Ehitusseadustiku ja kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise seaduse eelnõu eesmärgiks on vabastada koduomanikud senisest ebaõiglasest koormisest ning tagada kõnniteede õigeaegne ja parema kvaliteediga koristamine.

Kruusimäe sõnul on kõnniteede korrashoiu kohustuse seadmine koduomanike õlgadele ebaõiglane. „Meie eakate, terviseriketega, erivajadustega ja ka igapäevaseid töökohustusi täitvate inimestega on praegune riigi poolt asetatud koormis liiaks. Suuremate lumesadude või teiste raskemate ilmastikutingimuste puhul käib see paljudele aga hoopiski üle jõu. Seetõttu kannatavad aga nii koduomanikud kui ka teised linnaelanikud, kelle jaoks muutub tee läbimatuks,“ ütles Tarmo Kruusimäe eelnõu algatajate nimel.