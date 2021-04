GRAAFIK | Ööpäevaga lisandus 984 positiivset koroonatesti, haiglas olijate arv kahanes

Eestis on COVID-19 vastu vaktsineerimisi tehtud 231 710 inimesele, kaks doosi on saanud 70 916 inimest.

Ööpäeva jooksul avati haiglates uusi COVID-19 haigusjuhtumeid kokku 56, haiglaravi vajab 650 patsienti. See näitaja on viimase ööpäevaga kahanenud 36, kahe ööpäevaga 77 võrra.

COVID-19 vaktsineerimise eesmärk on kaitsta riskirühmi, kellel on suurem tõenäosus nakatuda või kelle nakatumisel võib haigus kulgeda raskemalt, ennetada ja vähendada COVID-19 põhjustatud haigus- ning surmajuhtumeid, vähendada koormust tervishoiusüsteemile ja majandusele ning kindlustada ühiskonnaelu normaalset toimimist.

Täiskasvanud elanikkonnast on vähemalt ühe vaktsiinidoosiga vaktsineeritud ligi 21%, üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 42%. Lõppenud nädala jooksul tehti kokku 40 836 vaktsineerimist, mida on kolmandiku võrra enam kui nädal varem. Eeloleval nädalal jätkub vanemaealiste ja riskirühma inimeste vaktsineerimine peamiselt perearstikeskustes.

Tänahommikuse seisuga on vaktsineerimisi tehtud kokku 231 710 inimesele, kellest 160 794 on saanud ühe ja 70 916 kaks doosi. Ööpäeva jooksul manustati 3619 doosi, kokku on manustatud 302 626 vaktsiinidoosi.

Eestis on koroonaviiruse tuvastamise võimekuse tekkimisest 2020. aasta kevadest tehtud enam kui 1 176 690 viiruse SARS-CoV2 määramise testi. Esmaseid positiivseid teste on kokku olnud 111 664 (9,5% testide koguarvust).

7. aprilli seisuga on tervenenud 90 551 inimest. Neist 62 231 inimese (68,7%) haigusjuhtum on lõpetatud, 28 320 inimese (31,3%) puhul on positiivsest testist möödunud rohkem kui 28 päeva ja inimene ei viibi haiglaravil ehk ootab tervenemise kinnitamist.

Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (TEHIK) andmetel on tänase seisuga HOIA rakendust alla laaditud 272 917 korda. Läbi rakenduse on end haigeks märgitud 6396 korda, millest aktiivseid haigusjuhte on hetkel 415.

Selleks, et HOIA saaks lähikontaktseid teavitada, peab see olema alla laaditud ja aktiveeritud enne haigestumist. Haigestunuks märkimise järel on HOIA oma eesmärgi täitnud ja lakkab teavitusi saatmast. Peale tervenemist on kasutajal võimalik taas HOIA alla laadida või selle seadetest oma andmed kustutada ning see alustab tööd otsast peale.

Koroonatestimine.ee koduleht koondab infot saatekirjaga, piiriülese ja tasulise testimise kohta. Lisaks on seal vajalik info arstidele ning tööandjatele. Samuti on sel lehel võimalik broneerida endale aeg saatekirja olemasolul, saada sertifikaadi infot, klienditoe numbreid ja asukoha koordinaate testimiskohtade kohta.

Täna uuenes koroonakaart

Täna sai värske ilme Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse poolt loodud koroonakaart. Avaandmetesse lisandusid uued andmestikud COVID-19 vaktsineerimise kohta. Nüüd on vaktsineerimise andmed kättesaadavad laiemate vanusegruppide ja hõlmatus maakondade ning valdade lõikes. Samuti lisati kaardile andmed tervise infosüsteemi laekunud vaktsineerimisteatiste kohta vaktsineerimisi teinud asutuste lõikes.

Eestis kehtivad üleriiklikud piirangud

Kõikjal Eestis kehtivad inimeste kokkupuudete vähendamiseks ranged piirangud, et saaksime koroonaviiruse laialdase leviku kontrolli alla. Nakatumiste vähendamiseks on suletud kaubandusettevõtted, avatud on vaid esmavajalikud poed. Suletud on toidukohad, peatatud on kogu meelelahutus ning üritusi pole lubatud korraldada. Ka ei tohi siseruumides praegu sportida ja tegeleda huvitegevusega. Õues liikudes tuleb järgida 2+2 reeglit, mille kohaselt võib koos liikuda kuni kaks inimest ja teistega tuleb hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad.

Infot koroonaviiruse, COVID-19 haiguse ja vaktsiinide kohta otsi ainult usaldusväärsetest allikatest. Vaktsineerimisega seotud info leiab veebilehelt www.vaktsineeri.ee. Lisainfot COVID-19 kohta leiab terviseameti veebi- ja Facebooki-lehelt.