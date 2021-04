Punasel merel rünnati Iraani revolutsioonilise kaardiväe baasiks peetavat laeva

Riigitelevisiooni tunnistus on esimene Iraani kommentaar salapärasele intsidendile alusega nimega Saviz. Laeva pikaajalist viibimist piirkonnas on korduvalt kritiseerinud Iraani peamine rivaal Saudi Araabia. Lääne ja ÜRO ekspertide sõnul on Iraan andnud relvi ja muud toetust Jeemeni Houthi mässulistele sealses kodusõjas, vahendab Associated Press.