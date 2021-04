Õhusaasteainete heitkogused on Eestis langustrendis

Mahukast ülevaatest selgub, et ligi kolmekümne aastaga on vähenenud kõigi analüüsitud saasteainete heitkogused. Võrreldes varasemate aastatega on heitkogused vähenenud muuhulgas ka seonduvalt ettevõtete poolt kasutusele võetud heite püüdeseadmete ja uute tehnoloogiatega. „Samuti mõjutas 2019. aastal heitkoguste vähenemist elektritoodangu langus, mille tingis kõrgel püsinud kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühiku turuhind,“ kommenteeris Keskkonnaagentuuri andmehaldusosakonna juhtivspetsialist Elo Mandel.