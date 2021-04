Brasiilias ületas koroonasurmade arv ööpäevas esimest korda 4000 piiri

Haiglad on ülekoormatud ja inimesed surevad mõnedes linnades ravile pääsemist oodates. Tervishoiusüsteem on paljudes piirkondades kokkuvarisemise äärel, vahendab BBC News.

Brasiilia koroonasurmade koguarv on 337 000, mis jääb maha vaid USA omast.

President Jair Bolsonaro on aga jätkuvalt igasuguste sulgemismeetmete vastu. Kõneldes eile presidendi residentsi juures oma toetajatele kritiseeris Bolsonaro karantiinimeetmeid, väites, et need tekitavad ülekaalulisust ja depressiooni ning viivad tööpuuduseni. Viimase 24 tunni jooksul registreeritud 4195 surmajuhtumit ta ei maininud.

Brasiilia tervishoiuministeeriumi teatel suri märtsis koroonaviiruse tõttu umbes 66 570 inimest, mida on varasema kuu rekordiga võrreldes enam kui kaks korda rohkem.

Enamikus osariikides on koroonapatsiendid hõivanud üle 90% intensiivravi voodikohtadest, aga arvud on alates eelmisest nädalast stabiilsed olnud, teatas FIOCRUZ-i tervishoiuinstituut.

Mitmed osariigid on teatanud hapniku ja rahustite puudusest. Vaatamata kriitilisele olukorrale on mõned linnad ja osariigid liikumispiiranguid lõdvendamas.

„On fakt, et president Jair Bolsonaro sulgemisvastane narratiiv on võitnud,” ütles Brasiilia tervishoiupoliitika uuringute instituudi tegevdirektor Miguel Lago Associated Pressile. „Linnapeadel ja kuberneridel on poliitiliselt võimatu sotsiaalse distantsi hoidmise poliitikat tõhustada, sest nad teavad, et presidendi toetajad, sealhulgas äriliidrid, saboteerivad seda.”

Bolsonaro on viimasel ajal muutnud oma tooni vaktsineerimise suhtes, lubades teha 2021. aastast vaktsineerimisaasta. Vaktsineerimisprogrammi käivitamisega on aga olnud probleeme. Vaktsiinide soetamise läbirääkimistega jäädi hiljaks. Brasiilias on vähemalt ühe vaktsiinidoosi seni saanud vaid kaheksa protsenti elanikkonnast.

Eile arutas Bolsonaro Venemaa presidendi Vladimir Putiniga Vene vaktsiini Sputnik V tarneid Brasiiliasse ja selle seal tootma hakkamist. Juttu on olnud 150 miljonist doosist aastas, vahendab Interfax.

FIOCRUZ teatas, et on tuvastanud Brasiilias 92 koroonaviiruse varianti, mille hulgas on P.1 ehk niinimetatud Brasiilia variant, mis arvatakse olevat palju nakkavam kui algne tüvi. See arvatakse olevat tekkinud Amazonase osariigis 2020. aasta novembris ja levis kiiresti osariigi pealinnas Manausis, kus moodustas 2021. aasta jaanuariks 73% kõigist juhtumitest. Seda tüve seostatakse nakatumiste ja surmajuhtumite arvu kasvuga mitmes Lõuna-Ameerika riigis.