Margus Tsahkna: Kaja Kallas kardab julgeid otsuseid, kuna äkki solvab Jüri Ratast

Tsahkna hinnangul on liidriomadusteta Kallas peaministrina sattunud valitsuses samasse olukorda nagu Jüri Ratas eelmises valitsuses, sest "Kaja Kallas on kaitsepositsioonil poliitiliselt, ta kardab võtta julgeid otsuseid vastu, kuna äkki solvab Jüri Ratast ja Keskerakonda ja nad panevad kokku vana valitsuse", lisades, et Jüri Ratas kartis eelmises valitsuses Martin Helmet nagu tuld.

Koalitsioonile andis Tsahkna sõnul suure hoobi ka uudis, et Jüri Ratas ei läinud vaktsineerima, lüües sellega noa selga valitsuspartnerile, valitsusele ja kõige rohkem Tanel Kiigele: "kui riigikogu teine mees, kes näeb välja terve nagu purikas, ütleb, et tema ei vaktsineeri - ma arvan, et sellel on väga suured tagajärjed".