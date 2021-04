Erakondade reitingud: Keskerakond on kuu aega toetust kasvatanud ning Reformierakond kaotanud

MTÜ Ühiskonnauuringute Instituut ja uuringufirma Norstat Eesti AS koostöös küsitletakse iga nädal inimeste erakondlikku eelistust.

Reformierakond, kelle toetus oli märtsi alguseks tõusnud kõrgeimale tasemele alates 2019. aasta detsembrist, on nüüd kuu ajaga kaotanud 1,9% oma toetusest. Samas jätkab peaministripartei reitingutabelis kindla liidrina ning edu teisel kohal oleva Keskerakonna ees on 12,7%.