Kaja Kallas: AstraZeneca vaktsiin ei ole alla 60-aastastele keelatud

"Iga päev tuleb uusi teadmisi ja praegu on soovitus siis just üle 60-aastastel kasutada AstraZeneca vaktsiini," sõnas ta. Seda seetõttu, et vaktsiin on ohutu ja esmajoones soovib riik haiglate koormuse vähendamiseks vaktsineerida need, keda viirus kõige tugevamini mõjutab.

Kallase sõnul on probleemiks, et ka Euroopast tuleb vaktsiiniga seoses segaseid sõnumeid. "Praegu on otsus, et kasutame AstraZeneca vaktsiini just üle 60-aastastel, aga see on soovitus. Lõpliku otsuse teeb ikka tervishoiuteenuse osutaja. See ei tähenda, et see oleks alla 60-aastastel keelatud. Praegu vaktsineerime riskirühmi, et tuua haiglad koormuse alt välja. Põhifookus on suunatud just vanematele ja riskirühmades olevatele inimestele."