Hea eeskuju: noored restoranipidajad ei istu ninad norus, vaid tulevad valla suurperedele raskel ajal appi

"Praegune aeg on paras väljakutse kõigile, eriti aga suurperedele, kus kõik lapsed on koduõppel ning vanemad peavad jagama aega kodukontori ja majapidamistoimetuste vahel. Tihti ei taha söögitegemine kuidagi päevakavasse mahtuda või ei ole ühtki ideed, mida valmistada. Soovisime nendele tublidele suurperedele veidigi toeks olla, et toit valmiks kiirelt, oleks maitsev ning ka tervislik," selgitab restorani Veer Köök ja Baar esindaja Mari-Liis Mälton, miks sooviti aidata just suurperesid.