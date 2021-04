Kultuurikomisjon toetab eksamite ja gümnaasiumi lõpetamise lahti sidumist

Arvestades praegust olukorda, on Musta sõnul mõttekas kaaluda ühe täiendava ohutusmeetmena kooli- ja riigieksamite lahti sidumist gümnaasiumi lõpetamise tingimustest. „Kui eksamid on lõpetamise kohustuslik tingimus, on selge, et ka need õppijad, kes peaksid nakkusohu ennetamiseks viibima kodus, tajuvad suuremat survet eksamil osalemiseks. Viirusesse haigestumise või eneseisolatsioonikohustuse tõttu eksami sooritamata jäämine ei tohiks olla põhjuseks, miks õpilasel pole võimalik kooli lõpetada,“ ütles Must. „Kriisioludes pole võimalik leida ideaalseid lahendusi, kuid püüelda tuleb parima võimaliku poole. Sellele on ka suunatud komisjonis heaks kiidetud muudatused,“ lisas ta.