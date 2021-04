Üle kahesaja kuperjanovlase on sel aastal koroonaviirusesse nakatunud

Taara linnakus kehtestatud COVID-19 meetmed on tema sõnul adekvaatsed ja piisavad. "Seda näitavad nii eelmise kui ka selle aasta praktika: linnakus tervikuna ei ole kordagi puhangut olnud, küll aga on seda ette tulnud allüksustes," lausus Sarap. Ta märkis, et kehtestatud meetmed on tõhusad takistamaks viiruse levikut kasarmute ja nende korruste vahel, kuid nentis samas, et viiruse leviku tõkestamine allüksuste korrustel on ühtsete olme- ja pesuruumide tõttu raskendatud.

Timo sõnul on üldine meeleolu kasarmus murelik. "Paldiskist saadetakse tagasi neid, kes on terveks tunnistatud, kuid on ikka veel sümptomitega ja haiged. Poisid on nõrgad ja meil on vilets olla. On ka neid, kellel on astma. Samas kohustuslikud rühmaharjutused tuleb ära teha ja mingeid plaanitud tegevusi ära ei jäeta," kirjeldas Timo. Ajateenija sõnul on suur küsimus, kas nii-öelda poolhaiged saadetakse tõesti metsa. "On ju teada, et COVID-i puhul võib nõrkus pikalt püsida. Meil on poisse, kes pärast kolmandat päeva saadeti Paldiskisse tagasi. Ka osad tegevväelased on väga rahulolematud selle olukorraga."