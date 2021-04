Peaminister sotside etteheitest: tulen poliitilise avaldusega siis, kui mul on midagi öelda

Sotsid soovisid, et Kallas esineks riigikogu eest poliitilise avaldusega koroonaviiruse vastase vaktsineerimise teemal. "Me ei lepi sellega, et Kallas määrab ise, millises formaadis ta riigikogu ja ka avalikkusega suhtleb," ütles Saar. SDE juht heidab valitsusele ette: "Eesti on 80+ hõlmatuse poolest üks Euroopa Liidu kehvemaid."

Peaminister tõrjub süüdistust ja märgib, et ta käis alles neljapäeval sotside fraktsioonis. Samuti osaleb ta homme nii riigikogu vanematekogu kohtumisel kui ka suure saali ees infotunnis.

Kaja Kallas: "Peaministri poliitiline avaldus on tööriist, mida peaminister saab kasutada, kui tal on midagi öelda." Valitsusjuht lisas, et sellise avaldusega ta ka tuleb, ent praegu on tähtsam asjad jooksma saada.

Peaministrit kritiseeris ka EKRE. Fraktsiooni aseesimees Helle-Moonika Helme leidis, et nii vanematekogu kui ka infotund on ebapiisavad formaadid tõsise olukorra arutamiseks. Helme eile riigikogus: "Kas meil hakkab nüüd korduma täpselt see, mis meil siin paar nädalat tagasi oli, kus peaminister, kus meil oli väga erakorraline olukord ja me tahtsime, parlament tahtis, et peaminister tuleks Riigikogu ette ja me saaksime ühiselt asja arutada? Kas hakkab nüüd jälle seesama asi pihta?"