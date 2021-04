Lavrov on pettunud, et Lääs ei võta midagi ette Ukraina „mõistusele toomiseks”

„See teeb meid ärevaks. Me räägime ka oma Euroopa kolleegidele, loodame, et vastav arusaamine sellest, mis toimub, on olemas ka Washingtonis,” ütles Lavrov pressikonverentsil New Delhis, vahendab Interfax.

„Kahjuks seni meie Lääne kolleegide tegevus ja reaktsioon sõjalise infrastruktuuri kasvatamisele ja vägede paigutamisele kokkupuutejoonele Donbassis tekitavad pettumust,” lausus Lavrov. „Meie Lääne kolleegid lähtuvad kõige järgi otsustades endiselt sellest, et tuleb igati kõigi vahenditega toetada Ukraina võime, sealhulgas nende absoluutselt vastuvõetamatut tegevust ja avaldusi.”

Lavrov rääkis olukorrast, kus „nii president (Volodõmõr) Zelenskõi kui ka need, kes vastutavad töö eest Normandia formaadis ja Donbassi kontaktgrupis, teatavad pidevalt, et Minski kokkulepped on vajalikud ainult selleks, et säilitada Lääne sanktsioone Venemaa vastu, või nõuavad nende täielikku ülevaatamist või teevad ettepanekuid rikkuda kokkulepitud formaate, kutsuda avalikult Ukraina-meelseid esindajaid Normandia formaati ja kontaktgruppi”.

„Kõik see on kurb ja mingit reaktsiooni nendele avaldustele ei ole me Lääne kolleegide poolt näinud, kuigi kõigi Minski kokkulepete ilmselged rikkumised Kiievi poolt on silmnähtavad,” ütles Lavrov.