Poliitnõunikud peavad hakkama huvisid deklareerima, vastu hääletas ainult EKRE

EKRE Riigikogu fraktsiooni esimees Henn Põlluaas põhjendas vastu hääletamist: "Deklareeritavate ringi laiendada – see on positiivne. Aga julgeolekuasutuste juhtide deklaratsioonid ei ole enam avalikud. See on täiesti absurdne, selleks puudub igasugune vajadus." Ta märkis, et presidendi ja kõigi teiste põhiseaduslike juhtide deklaratsioonid on avalikud . Põlluaasa sõnul oleks EKRE hääletanud eelnõu poolt, kui julgeolekuasutuste juhtide teemat poleks puudutatud.