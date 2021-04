GRAAFIKUD | Vaid viis Euroopa riiki on täitnud eesmärgi vaktsineerida kolme kuuga 80 protsenti 80-aastaseid

Kolme kuuga on Euroopa Komisjoni seatud eesmärgi vaktsineerida 80 protsenti 80-aastaseid saavutanud üksikud riigid: Malta (95%), Iirimaa (94%), Rootsi (88%), Soome (85%) ja Portugal (80%). Eesti jääb 42-protsendilise hõlmatusega selles vanusegrupis tagantpoolt kuuendaks. Keskmiselt on vähem kui 60 protsenti sellest vanuserühmast vaktsineeritud.



Vaktsineerimiskiiruse toppamise põhjusteks on olnud vaktsiinitootjate tarneraskused ning erinevad ja vahelduvad seisukohad seoses AstraZeneca turvalisusega. Sinna juurde veel tõsiasi, et Johnson&Johnsoni vaktsiinid jõuavad Euroopasse alles aprilli teises pooles.

Euroopa Komisjoni eesmärk oli tõsta kiirelt ka meditsiini- ja sotsiaaltöötajate vaktsineeritute hõlmatust, tõstes selle märtsi lõpuks 80 protsendini. Selles edetabelis on Eesti eeskujulikul esimesel kohal. Esiviisikusse mahuvad veel Ungari, Rumeenia, Hispaania ja Tšehhi.



Eesti on eesrindlik ka kogu populatsiooni vaktsineerimisel. Euroopas oleme Suurbritannia, Malta, Ungari ja Soome järel viiendad.

Lisaks on Eesti näidanud eeskuju võimalikult paljude riiki jõudnud dooside kasutamisel. Leedu järel oleme selles kategoorias teisel kohal, kõigest 8,7 protsenti saabunud doosidest on veel kasutamata. Lõunanaaber Läti jääb selles tabelis tagantpoolt neljandaks – kasutamata on 29 protsenti doosidest. Kõige ebaefektiivsemad on olnud bulgaarlased – lausa 34,5 protsenti saadud doosidest ootab kasutust.