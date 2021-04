Confido ja Medicumi kohal ripub trahvikirves: haigekassa kaalub, kas neid kokkuleppe rikkumise pärast karistada

Mäletatavasti said Tondiraba jäähallis (vaktsineerimist viis läbi Medicum) ja Sõle spordihallis (Confido) reedel ja laupäeval vaktsiinisüsti ka paljud inimesed, kes keskealised või isegi 30ndates. Vaktsineerimise läbiviijad põhjendasid, et doose jäi lihtsalt üle, sihtgrupi huvi oli leige.

Nüüd analüüsivad osapooled juhtunu tagamaid. Haigekassa juht Rain Laane rääkis eile ERRile , et koostöölepingut rikuti. "Mitte kordagi ei antud luba alandada vanusepiiri," toonitas ta.

Ta tõi välja, et haigekassa kaalub erinevaid meetmeid: näiteks leppetrahv või see, et Medicum ja Confido jäävad edaspidi massivaktsineerimistest kõrvale.