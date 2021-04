Läti tervishoiuministri sõnul on paljud inimesed AstraZeneca vaktsiinist keeldunud

Pavļuts tunnistas, et plaanilisest vaktsineerimisest keeldus lihavõttenädalavahetuse ajal umbes pool ehk 2/3 inimestest, kes olid vaktsineerimisjärjekorras, mistõttu tuli nende asemele otsida kiiresti uusi soovijaid, vahendab Läti Delfi.

Massivaktsineerimiskeskused olid varustatud just AstraZeneca vaktsiiniga. Moderna vaktsiin on praegu Lätis kättesaadav ainult perearstide juures ja meditsiiniasutustes ning Pfizeri/BioNTechi vaktsiini on Lätis väga vähe.