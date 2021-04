Soomes Turus kahtlustatakse meest kahes mõrvas ja kolmes mõrvakatses

Tulirelvast tehtud laskude tagajärjel surid 25-aastane naine ja 27-aastane mees. Sündmuskohalt leiti ka 29-aastane mees, kes sai politsei teatel tõsiseid terariistaga tehtud vigastusi, vahendab Helsingin Sanomat.

Tapetud naine ja vigastada saanud mees olid teo toimepanijale varasemast tundmatud.

Korteris olid veel 23-aastane mees ja 49-aastane naine, kes ütlesid, et peitsid end kahtlustatava eest.

Juurdluse juht Mika Paaer on varem öelnud, et kuriteo tegelik sihtmärk oli politsei hinnangul surma saanud mees ja võib-olla ka temaga koos olnud kaks inimest.

Kahtlusalune leiti sündmuspaiga lähedalt. Tema valduses olid tulirelv ja terariist. Mees loovutas need politsei käsu peale ja ta peeti kinni. Vastupanu ta ei osutanud.

Paaer on öelnud, et kahtlusalune on käitunud koostööaltilt ja motiiv on politseile teada.

MTV Uutiste teatel elab kahtlusalune elukohaandmete järgi Kouvolas ja teda ei ole vähemalt viimase kümne aasta jooksul kohtulikult karistatud.

Ilta-Sanomate teatel on juhtum seotud kahe sama trepikoja korteriga, millest üks on esimesel ja teine kolmandal korrusel. Nende korterite ustel on üks ja sama Soomes levinud perekonnanimi.

Politsei andmetel tulistas kahtlusalune korteris sees, trepikojas ja ka maja juures väljas.

Tulirelval ei olnud politsei teatel luba.

Politsei ei vastanud küsimusele, kas teo motiiviks olid narkootikumid.

Mitmed naabrid ütlesid, et piirkonnas teatakse olevat uimastiprobleem.

„Seda ma teadsin, et mingil määral narkootikumide tarvitamist on. Aga nii kaua, kui mind on rahule jäetud, ei ole teiste inimeste tegemised olnud minu asi. Igaüks võib elada oma elu,” ütles maja elanik pühapäeval Ilta-Sanomatele.