Jüri Ratas lükkab vaktsineerimise edasi, ent soovitab kõigil teistel end kaitsesüstida

Ratas kinnitas, et lükkab vaktsineerimise edasi. "Olen pidanud nõu perearstiga ja ootan ära, kui vaktsineerimine jõuab minu vanuserühma," selgitas Ratas. Ta ei selgitanud täpsemalt, kuidas mõjutas vestlus perearstiga vaktsineerimise otsust. Ratas oleks pidanud saama AstraZeneca vaktsiini, mida on viimasel ajal seotud üksikute noorte inimeste tromboosijuhtudega.

Kuigi Ratas end praegu ei vaktsineeri, soovitas ta teistel end kaitsesüstida. "Kindlasti soovitan kõigil, kui see võimalus tekib, vaktsineerida. Minu meelest on see hästi oluline, et saada viirusest üle, aga isiklikult olen seisukohal, et ootan, kuni see jõuab minu vanuserühma," kõneles Ratas.