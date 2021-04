Minister Anneli Ott ei plaani end hetkel vaktsineerida

Peaminister Kaja Kallas ning maaeluminister Urmas Kruuse on hiljuti haiguse läbi põdenud. Seetõttu peaks nad olema igal juhul antikehadega varustatud.



Vaktsineeritud kabinetiliikmed kõrvalnähtude üle ei kurda. Need olid kas ootuspärased või puudusid sootuks.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalol tekkis süsti saamise õhtul peavalu, ent see läks juba magamaminekuks üle. Järgneval päeval tundis ta teatavat uimasust, aga tööd tegi siiski tavapäraselt. "Õhtul oli korraks palavik 37,3 ja ma ilmselt ei teakski seda, kuid kõrvalnähtude ootuses kraadisin ennast huvi pärast," lisas Riisalo. Minister ütles, et ootas vaktsineerimise võimalust väga. Ta paneb inimestele südamele: "Kui teil on võimalus, siis julgustan ennast vaktsineerima. Kaitsete ennast aga eeskätt teisi."