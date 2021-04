Jordaania koduaresti pandud prints vandus nüüd kuningale truudust

Prints Hamzah tegi avalduse ja ütles, et on ustav riigi põhiseadusele. Ametnike sõnul palus kuningas aidata enneolematut tüli lahendada oma onul, prints Hassanil, vahendab BBC News.

Laupäeval edastas prints Hamzah BBC-le kaks videot, milles väitis, et on pandud koduaresti.

Hamzah ütles, et kõrge ametnik ütles talle, et tal ei lubata välja minna ega inimestega suhelda, sest ta on kohtumistel, millel ta on osalenud, kritiseerinud valitsust või kuningat.