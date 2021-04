Euroopa Liit ja Suurbritannia lubasid Vene vägede liikumisega seoses Ukrainale vankumatut toetust

Ukraina on süüdistanud Venemaad tuhandete sõdurite koondamises oma põhja- ja idapiirile ning Krimmi poolsaarele, mille Moskva 2014. aastal annekteeris. Vaatlejad on väitnud, et vägesid on Ukraina piirile viidud Venemaa lääne- ja keskosast, suurtükiväge ka Siberist, vahendab Guardian.