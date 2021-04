USA välisministeerium: Venemaal tuleb selgitada provokatiivset vägede liigutamist Ukraina piiridel

USA välisministeeriumi esindaja leidis, et Venemaa otsus alustada vägede liigutamist Ukraina piirialadel on oma olemuselt provokatiivne. "Palusime Venemaal nende provokatsioonide kohta selgitust anda," ütles diplomaat.

"Tähtsam on siiski see, et me [USA ametivõimud] oleme edastanud kinnituse [toetuse] kohta otse oma Ukraina partneritele," lisas Price. "Ühtlasi vaagime NATO liitlastega ka muret kasvavate pingete, [relvarahu] rikkumiste ja piirkondliku ebastabiilsuse pärast."