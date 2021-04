Venemaa ei lase suursaadikul veel USAsse naasta

"Suursaadik Antonovi Washingtoni tagasipöördumise konkreetsest kuupäevast on veel vara rääkida. Üldiselt sõltub siin kõik Ameerika poolest, kes peab suhete normaliseerimise suunas tegema vähemalt mingigi sammu," ütles diplomaatiline allikas TASSile.

"Otsused [seoses Antonovi tagasipöördumisega Washingtoni] tehakse hiljem, neist on veel vara rääkida," lisas allikas. Tema sõnul pole konsultatsioonid, mida suursaadik Moskvas riigistruktuurides ja erinevates osakondades peab, veel lõpule viidud. "See töö on täies hoos ja jätkame seda koos Anatoli Ivanovitšiga," lisas diplomaat.