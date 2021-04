Venemaa karistusteenistus: näljastreiki pidanud Navalnõi on nüüd meedikute jälgimise all

Navalnõi kannab karistust paranduslikus koloonias nr 2 (IK-2), mis asub Vladimiri oblastis Pokrovis.

Sõltumatu telekanal Dožd vahendab, et Venemaa karistusteenistuse teatel ilmnesid Navalnõil läbivaatuse käigus mitmed tervislikud probleemid - näiteks hingamisteedega, samuti oli tema kehatemperatuur tavapärasest tunduvalt kõrgem.

Teenistusest öeldi ametlikus selgituses, et Navalnõile tehti vajalikud testid, muu hulgas ka koroonaviiruse oma. "Süüdimõistetu viidi üle meditsiiniüksusesse, kus ta on personali pideva jälgimise all," teatas sealne talitus.

Enne haigete osakonda üleviimist oli Navalnõi täna Instagramis kirjutanud, et tema senises üksuses on mitmel inimesel diagnoositud tuberkuloos. Ta viitas, et temal mõõdeti viimati kehatemperatuuriks 38,1 kraadi. Navalnõi lisas, et tal on ka tugev köha. "P.S. Jätkan loomulikult näljastreigiga," rõhutas ta.

Kas ta teeb seda ka meditsiiniüksuses, pole hetkel teada.

Kurtis seljavalu ning jalgade tuimuse üle

Navalnõi Instagrami kontol kirjutati märtsi lõpus, kuidas ta alustas näljastreigiga, kuna talle ei võimaldatud arstiabi. Ta oli nädalate kaupa kurtnud seljavalu ning jalgade tuimuse üle. Näljastreigi teate postitasid Navalnõi kontole tema advokaadid.

Märtsi keskel võis Instagramis näha postitust, kus Navalnõi ise saatis terviseid "meie sõbralikust koonduslaagrist".

"Kõigile tervitused "Tugevdatud kontrolli sektorist A". Olen sunnitud tunnistama, et Venemaa vanglasüsteem suutis mind hämmastada. Ma ei kujutanud ette, et on võimalik rajada tõeline koonduslaager saja kilomeetri kaugusele Moskvast," kirjutas Navalnõi, vahendab RBK.

Navalnõi sõnas, et koloonias pole mingit vihjet vägivallale. Kuigi "valvel seisvate ja liiga palju pead pöörata kartvate süüdimõistetute pinges pooside järgi” võib teha järelduse, et varem on koloonias seda olnud, arvas Navalnõi. Ta kirjutas ka, et kogu koloonia territooriumil on valvekaamerad ja iga väikseimagi rikkumise korral koostatakse raport.

Navalnõi karistusaja pikkus on kaks ja pool aastat.