“Kõikide andmete järgi nakatumismäär kahaneb,” lausus Merits ja lisas, et nakatumiskordaja R on praegu vahemikus 0,82-0,85.

Tema sõnul on viimaseid ööpäevaseid nakatumisnumbreid mõjutanud ka äsja möödunud pühad, sest testimine on olnud pigem madal. Pühade ajal on analüüsitud testide arvud olnud 3000 ringis, eelmisel töönädalal analüüsiti teste aga 5000 ringis.