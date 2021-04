Tõsistest koroonavaktsiinide kõrvaltoimetest teavitati eelmisel nädala viiel korral. Kõik ravi vajanud patsiendid on paranemas

Ravimiameti kodulehel seisab, et kuna erinevate vaktsiinide kasutamise puhul on harva teatatud trombotsütopeeniast (vereliistakute vähesusest) ja sellest tingitud veritsustest, tuleks nahaaluste verevalumite või korduva/kestva veritsuse puhul konsulteerida oma perearstiga, kes võib otsustada teha vajadusel vereanalüüsi.

Kõik vaktsiinid võivad põhjustada paikseid reaktsioone ja üldnähte (peavalu, palavik, väsimus jt). Need on mööduvad, ent võivad olla häirivad, ütleb ravimiamet. Lisatakse, et need reaktsioonid on vajadusel leevendatavad valuvaigisti või paikse külma kompressiga ning nähud mööduvad üldjuhul paari päevaga.