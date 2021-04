Lihtsaim viis aegunud võlanõudest vabaneda – HUGO õigusrobot teeb juristi töö ära mõne minutiga

Eesmärgiga muuta õigusabi kättesaadavaks kõigi jaoks on HUGO.legal-i meeskond loonud viimase paari aasta jooksul üle kümne õigusroboti ja need on abistanud juba mitmeid tuhandeid inimesi. HUGO.legal on Eesti suurim õigusabiplatvorm, mis on aidanud enam kui 40 000 õigusmurega inimest. Lisaks on eestlaste ehitatud robotid inimesi aitamas ka Lätis, Leedus ja Poolas.