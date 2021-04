Laane sõnul käib täna töö selle nimel, et perearstid saaks tellimuse kinnitada. Vaktsiine jaotatakse uue IT-lahenduse abil, mille lõid vabatahtlikud. Süsteem võtab jaotamisel arvesse perearstinimistute vanemaealiste ja riskirühma arvu ning seni saadud dooside kogust.

Laane ütles, et ei saa lubada, et kõik ülejäänud doosid jõuavad perearstideni homme. Ta lisas, et ka perearstide digipädevus on erinev ja nad kipuvad suuresti e-kirju lugema õhtuti, mistap võivad tellimuste kinnitused aega võtta.