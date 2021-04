Jordaania prints Hamzah lubas valitsuse koduarestikäskudele mitte alluda

Hamzah teatas laupäeval BBC-le edastatud videos, et on pandud koduaresti. Riigi destabiliseerimise vandenõud ta eitab, aga on süüdistanud Jordaania juhte korruptsioonis ja ebapädevuses.

Eile avaldas Jordaania opositsioon salvestuse, milles trotslik prints ütles, et ei allu võimude käskudele.

„Ma ei taha praegu samme astuda ja eskaleerida,” ütles Hamzah Twitteris avaldatud helisalvestuses. „Aga ma ei kavatse kuuletuda, kui nad ütlevad, et sa ei tohi välja minna, sa ei tohi säutsuda, sai ei tohi inimestega suhelda ja sa tohid ainult kohtuda oma perekonnaga. Ma arvan, et see on veidi vastuvõetamatu.”

Prints Hamzah on Jordaania kuninga Abdullah’ poolvend ja see avalik tüli nende vahel on enneolematu. Teadete kohaselt on aga pinged Jordaania õukonnas olemas olnud juba mõnda aega.

Jordaania on põhiseaduslik monarhia, aga kuninglik perekond mängib avalikus elus suurt rolli ja kuningas Abdullah’l on palju võimu. Ta võib nimetada ametisse valitsusi, kiita heaks seadusi ja parlamenti laiali saata.

Jordaania on lisaks lääneriikide tähtis liitlane. Regiooni teised riigid ja lääneliitlased on kõik avaldanud toetust kuningale.

Laupäeval edastas prints Hamzah BBC-le kaks videot, milles väitis, et on pandud koduaresti.

Hamzah ütles, et kõrge ametnik ütles talle, et tal ei lubata välja minna ega inimestega suhelda, sest ta on kohtumistel, millel ta on osalenud, kritiseerinud valitsust või kuningat.

Väidetav koduarest järgnes arvatavasti printsi visiidile hõimujuhtide juurde, kus ta olevat mõnevõrra toetust saanud.

Eile ütles Jordaania asepeaminister Ayman Safadi pressikonverentsil, et printsil olid sidemed väliste osapooltega, et riiki destabiliseerida, ja teda on mõnda aega jälgitud.

Safadi süüdistas Hamzah’t katses mobiliseerida „klannijuhte” valitsuse vastu ning väitis, et plaan nurjati eos.

Safadi sõnul vahistati vähemalt 16 inimest, sealhulgas kuninga endine nõunik ja veel üks kuningliku perekonna liige, kes õõnestasid riigi julgeolekut.