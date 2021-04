Krista Fischer: nakatumiskordaja on 0,83 ja selles tempos jätkates on mai alguseks viiruse levik oluliselt madalam

“Praegune nakatumiskordaja on kuskil 0,8-0,85 vahel,” ütles Fischer. “See näitaja on lähedane sellele, mis oli meil optimistlik prognoos viimaste piirangute kehtestamise ajal,” lisas ta.

Kuigi nakatumisnäitaja on tasapisi langemas, siis on haiglas siiski palju nakatunuid. “Sel nädalal, loodaks, et hakkab ka seal langus silma paistma. Olen aru saanud, et mõnedes kohtades on juba patsientide arv vähenenud, näiteks Tallinnas,” märkis Fischer.