Pariisis on väidetavalt korraldatud salajasi kõrgklassi õhtusöögipidusid ministrite osavõtul

Telekanal M6 TV näitas reede õhtul saadet kõrgklassi salapidudest Pariisis , kus külalised ei kanna maske, vaatamata sellele, et restoranid on alates oktoobri lõpust suletud olnud ja Prantsusmaal algas äsja kolmas üleriiklik sulgemisseisukord, vahendab AFP.

Üks selliste õhtusöökide korraldaja, kelle isikut ei ole seni kindlaks tehtud, väitis saates, et külaliste hulgas on ka ministrid ja osalemise eest küsitakse 160-490 eurot inimese pealt.

Pariisi kesklinnas asuva Palais Vivienne’i omanik Pierre-Jean Chalençon, kes on nüüd tuvastatud M6 informeerinud anonüümse allikana ja kes ütles, et ebaseaduslikel õhtusöökidel on osalenud ministrid, on pärast väitnud, et tegi nalja. Nüüd kinnitab ta, et mingeid ministreid ei ole kohal olnud.