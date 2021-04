Politico: Venemaa tegeleb sotsiaalmeedias oma Sputniku upitamise ja Lääne vaktsiinide mustamisega

Instagramis kutsuti Sputnik V kontol inimesi saatma endast fotosid, et võita reis Venemaale. YouTube’is postitatakse pseudouudistebülletäänide näol regulaarselt teateid selle kohta, kui palju riike on Kremliga Sputnik V ostmiseks lepingu sõlminud. Twitteris võeti sihikule Lääne poliitikud, kes on Sputnik V-d kritiseerinud.

Üks sotsiaalmeedias tähistatud võit oli 30. märtsi telefonivestlus Venemaa presidendi Vladimir Putini, Prantsusmaa presidendi Emmanuel Macroni ja Saksamaa liidukantsleri Angela Merkeli vahel, kus arutati vaktsiine. Sputniku sotsiaalmeedias kujutati seda suure võiduna.

Politico teatel on Sputnik V-ga seotud jõupingutused sotsiaalmeedias osa ulatuslikust kuudepikkusest desinformatsioonikampaaniast. Kremli toetatud meediaväljaannete kaudu on levitatud valeväiteid Lääne vaktsiinide kohta, upitades samas oma konkureerivat vaktsiini tihti just arengumaades, mis püüavad meeleheitlikult oma kodanikke pandeemia eest kaitsta.

„Esimene eesmärk on lõhestada, see ei ole Venemaa poolt üllatav,” ütles Atlandi Nõukogu digitaalse uurimislabori uurija Jakub Kalenský. „Nad kasutavad iga teemat, mis võib tekitada lahkhelisid, ja promovad Kremli oma huve. Et pinged on Covid-19 asjus nii suured, leiab vältimatult elanikkonna osa, mis õhutab riike Sputnik V-d kasutama.”

Venemaa Otseinvesteeringute Fondi juhtiva Kirill Dmitrijevi sõnul on aga hoopis Sputnik V olnud „paljude inforünnakute sihtmärk”.

„Meie usume, et seda tehakse konkurentsi kaalutlustel mõnede inimeste poolt, kes tahavad Venemaad tagasi hoida, Sputnikut tagasi hoida,” ütles Dmitrijev Politicole.

Venemaa internetitaktika on Politico teatel muutunud üha keerukamaks. Kasutatakse Kremli meediaväljaandeid koos nende suure tarbijaskonnaga üle maailma ning Sputnik V ja teisi Venemaa riiklikke kontosid sotsiaalmeedias.