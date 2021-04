Haridusinimesed nõutud: miks toimub eesti keele kontakteksam enne piirangute lõppu?

"Muretsen väga õpetajate ja õpilaste ning nende koduste tervise pärast, kuna üleriigiliselt vaktsineerituid liig vähe," märkis Hugo Treffneri gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer hairdus- ja teadusministrile saadetud kirjas. "Sellisel juhul peaks ikka esiplaanile seadma tervise, mitte riigieksamitest saadava tagasiside,” Ka möödunud nädalal Vikerraadiole antud intervjuus väljendas koolijuht, et praeguses olukorras tuleks lõpueksamid edasi lükata, sest võimalus uute nakkuskollete tekkimiseks on suur.

Eesti koolijuhtide ühenduse juhatuse esimehe Urmo Uibolehe sõnul võib kõigist ohutusnõuetest kinnipidava eksami korraldamine kujuneda koolidele korralikuks väljakutseks. Uiboleht lisas, et tajub selles mõneti piirangute vastu töötamist. "Ühtepidi on seatud, et õpilasi mitte kokku tuua, aga selle eksami teeme vastupidi ja käivitame laste rände. See on murettekitav,”

Ka Eesti haridustöötajate liidu esimees Reemo Voltri on võimalike kollete pärast mures ning märkis, et neil võib olla kaugeleulatuv mõju. Kui riigieksamite puhul on õpilasel minna järeleksamile, siis aprilli lõpus toimuval rahvusvahelisel CAE inglise keele eksamil selline võimalus puudub. See tähendab, et kui mõni abiturient peaks eesti keele eksami järel haigestuma või isolatsiooni jääma, satub ohtu tema võimalus CAE eksamit teha. “See on välisülikoolides aktsepteeritav eksam, mis võib noortel plaanid laiali lüüa,” märkis Voltri.

Uibolehe sõnul tuleks ühiskonnas üldse rohkem arutada selle üle, kas ja kui vajalikud eksamid tänavu tegelikult on. "Ka ülikoolid mõtlevad sel aastal kindlasti alternatiivseid lahendusi, valmistavad teistlaadi vastuvõtte ette,” märkis ta. Koolijuhtide hinnangul tuleks lahku lüüa eksamid ja lõpetamise võimalus. Mitmed huvigruppide esindajad ongi esitanud riigikogule sellesisulise seaduse muutmise eelnõu.

Kogemus eelmisest kevadest