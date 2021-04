Suuremad vaktsiinitarned jõuavad Eestisse alles aprilli lõpus

Terviseameti hädaolukorra meditsiinijuht dr Urmas Sule nentis, et haiglas on rohkem inimesi kui varem. Lisaks on märtsi algusest saadetud Tallinna haiglatest Tartu haiglasse 44 inimest. "Loodame, et haiglaravi võimekuse testimisega saame sel nädalal ühele poole," avaldas ta lootust.

Eesti haigekassa juht Rain Laane selgitas, et möödunud nädalavahetuse kaks kõige suuremat õppetundi on see, et vaktsineeritavad peavad olema oma arstiga eeltöö juba teinud, et kohal läheks kaitsesüstimine libedalt. "Teistpidi, kui näeme, et on tekkinud järjekorrad, siis eakate grupp ei taha seal järjekorras olla. Nad on pikalt püsinud kodus, vältinud kõiki kontakte, see on üks põhjus, miks nad kardavad tulla suurvaktsineerimisele," lisas Laane.