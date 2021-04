Vaktsineerimine Foto: Andres Putting

Eile teatas immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige Irja Lutsar, et AstraZeneca vaktsiini ei tasuks praegu alla 60-aastastele süstida. Kiik kinnitas, et praegu tuleb keskenduda just üle 60-aastaste vaktsineerimisele.