Joakim Helenius vahetab Isamaa Eesti 200 vastu

Delfile laekunud info järgi otsustas Helenius Isamaast ja selle liikmeühendusest Parempoolsed lahkuda, sest Eesti 200 pakkus talle rahandusministri portfelli, kui erakonnal peaks õnnestuma järgmise valitsuse moodustamises osaleda. "Midagi sellist ei ole juhtunud," naeris Helenius väite välja. "Ma ei ole nii naiivne, et läheksin kellegagi rääkima sellest, mis võiks pärast valimisi juhtuda."

Eesti 200 valis ettevõtja oma uueks koduerakonnaks, sest tema hinnangul see täna ainus partei, mis on valmis riske võtma ning päriselt tahab Eestit muuta. "Teisi erakondi huvitav ainult, kuidas neil järgmistel valimistel läheb. Eesti 200 liikmed on aga samal liinil. Nad on valmis riskima ka oma populaarsusega, et Eesti elu paremaks muuta," rääkis ta.

Helenius hakkab koos erakonnaliikmetega arendama Eesti 200 majanduspoliitilist programmi ning kõneisikuna saab tema ülesandeks Eesti tuleviku jaoks oluliste majanduspoliitiliste reformide selgitamine. Oma panuse soovib ta anda riigiaparaadi reformimisse ning rohepöördsesse. "Mina usun, et riigil on vaja sügavaid reforme, mis annaksid meie inimestele riigiteenuste osas suurema valikuvabaduse, mis omakorda aitaks muuta ka riigiaparaati väiksemaks ja efektiivsemaks. Personaalne riik, mis kasutab ära kõiki IT-sektori võimalusi suudab paremini aidata ühiskonna nõrgemaid ja nii saame vähendada ka ühiskonna lõhestumist,“ rääkis ta. Rohepöörde jaoks läheb aga tarvis innovaatilisi ja hoolikalt läbimõeldud lahendusi.

Pettus Isamaas

Eelmisel aastal Isamaaga liitunud Helenius tõdes, et oli erakonnaga liitudes sinisilmne. "Läksin Isamaasse, sest mul oli meeles Mart Laari aegne erakond. See oli tulevikuvaatega ega kartnud võtta vastu ebapopulaarseid, aga tuleviku jaoks vajalikke otsuseid. Aga maailm on muutunud. Isamaa pole enam sama."

Jõulude eel, enne erakonna vahetamise mõtet kohtus Helenius korduvalt Isamaa esimehe Helir-Valdor Seederiga, et tutvustada talle omi mõtteid vajalikest reformidest. Neile ei saanud ta aga enda sõnul mitte mingit tagasisidet. "Minu jaoks oli see murdepunkt. Sain aru, et selles erakonnas ei ole võimalik mul on mõtetega töötada ja seal ei ole mul tulevikku."